Источник: 17-летний юниор «Мерседеса» Антонелли перейдёт «Прему» в Ф-2 без участия в Ф-3

17-летний итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в сезоне-2024 может стать гонщиком команды «Према» в Формуле-2. Новость о том, что Антонелли присоединится к «Преме», минуя участие в Формуле-3, распространилась в паддоке на Гран-при Италии в Монце, когда «Мерседес» объявил о продлении контрактов с их действующими пилотами Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном, сообщает Motorsport.

Андреа выступает за команду «Према» в европейской региональной Формуле. В этом сезоне на его счету три победы и четыре подиума, что помогло ему расположиться на четвёртом месте в личном зачёте сезона-2023. Помимо этого, Антонелли является чемпионом итальянской и немецкой Формулы-4 в 2022 году, а также регионального ближневосточного чемпионата Формулы сезона-2023.