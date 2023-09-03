Юки Цунода сошёл с Гран-при Италии ещё до старта из-за проблемы с мотором

Сегодня, 3 сентября, на трассе в Монце в рамках Гран-при Италии проходит гонка Формулы-1. Во время процедуры прогревочного круга болид «Альфа Таури» под управлением Юки Цуноды остановился на задней прямой перед последним поворотом ввиду проблем с мотором.

Остальные пилоты завершили прогревочный круг без инцидентов и отправились на второй, однако дирекция гонки приняла решение отложить старт до того, как болид «Альфа Таури» уберут с трассы.

На первом ряду стартовой решётки расположились пилоты «Феррари» и «Ред Булл» Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, напарник Сайнса Шарль Леклер смог добраться до третьего места в квалификации Гран-при Италии.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки.