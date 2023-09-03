Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии, Перес — второй, Сайнс — третий

На Автодроме Монца завершился Гран-при Италии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл напарник голландца по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс («Феррари»).

Гран-при Италии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.802.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.082.

4. Шарль Леклер («Феррари») +11.508.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +18.294.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +38.903.

7. Александер Албон («Уильямс») +45.080.

8. Ландо Норрис («Макларен») +45.212.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.370.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.764.

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:10.573.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:11.480.

13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:11.772.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.387.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:23.016.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1:23.017.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.

Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1: