Руководитель «Феррари» объяснил, почему разрешил Сайнсу и Леклеру бороться

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр по итогам Гран-при Италии Формулы-1, который прошёл в Монце, рассказал, что был рад позволить Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру сразиться между собой за третье место. По словам Вассёра, его единственным условием было не допускать риска.

«Это было странное чувство, но мне нравится, когда пилоты гоняются. Было классно. Я сказал им не рисковать, хотя ощущение риска всегда относительно, но думаю, что болельщикам понравились последние круги. Мы всё обсудим — может, не сегодня вечером, но завтра. Успех ли это? Нет. Мы боремся за первое и второе места. Темп «Ред Булл» был намного лучше, но мы сделали всё возможное и в целом результатом я доволен», — сказал Вассёр в интервью Sky Sports.

На Гран-при Италии пилоты «Феррари» стартовали с первой и третьей позиций, однако в ходе гонки пропустили на первые места Макса Ферстаппена и Серхио Переса из «Ред Булл». В концовке Леклер несколько раз атаковал Сайнса в попытке отобрать у него место на подиуме, оба пилота блокировали резину и срезали повороты, однако в итоге позиции остались неизменны.

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