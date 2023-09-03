Чемпион MotoGP Баньяя избежал переломов после падения и попадания под другой мотоцикл

Действующий чемпион MotoGP и лидер нынешнего сезона итальянец Франческо Баньяя избежал серьёзных травм в опаснейшей аварии, случившейся на первом круге гонки Гран-при Испании. Баньяя лидировал в гонке, однако упал и попал под мотоцикл Брэда Биндера, который проехал по ногам итальянца.

«Пекко получил многочисленные ушибы, однако дальнейшие медицинские обследования не выявили у него никаких переломов. Действующий чемпион мира сегодня вечером улетит в Италию вместе с командой», — гласит сообщение пресс-службы заводской команды «Дукати».

Ранее стало известно, что участник другого инцидента на старте гонки Энеа Бастьянини получил сразу два перелома.

Материалы по теме Пилот «Дукати» Бастьянини получил два перелома на Гран-при Испании MotoGP

MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.

4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.

5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.

6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.

8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.

9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.