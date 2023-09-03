Чемпион MotoGP Баньяя избежал переломов после падения и попадания под другой мотоцикл

Действующий чемпион MotoGP и лидер нынешнего сезона итальянец Франческо Баньяя избежал серьёзных травм в опаснейшей аварии, случившейся на первом круге гонки Гран-при Испании. Баньяя лидировал в гонке, однако упал и попал под мотоцикл Брэда Биндера, который проехал по ногам итальянца.
«Пекко получил многочисленные ушибы, однако дальнейшие медицинские обследования не выявили у него никаких переломов. Действующий чемпион мира сегодня вечером улетит в Италию вместе с командой», — гласит сообщение пресс-службы заводской команды «Дукати».
Ранее стало известно, что участник другого инцидента на старте гонки Энеа Бастьянини получил сразу два перелома.
MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.
5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.
6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.
8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.
9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.
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