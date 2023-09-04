Алекс Палоу досрочно гарантировал себе второй титул чемпиона IndyCar

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Портленда и за один этап до конца сезона IndyCar гарантировал себе второй чемпионский титул. Первое чемпионство испанец завоевал в 2021 году, победив в финале Джозефа Ньюгардена из Team Penske, а теперь стал 28-м в истории гонщиком, которому удалось более одного раза выиграть титул в главных «формульных» гонках Америки.

В Портленде Палоу стартовал с пятой позиции, но закрепился в лидерах после оттянутого первого пит-стопа и отстоял её на рестарте за 22 круга до финиша. Второе место, опередив Скотта Диксона, занял швед Феликс Розенквист, которому повезло с жёлтыми флагами. Под конец волны заключительных пит-стопов на обочине заглох Агустин Канапино — аргентинец неподвижно стоял некоторое время и лишь после того, как Розенквист заехал в боксы, судьи нейтрализовали заезд жёлтыми флагами и закрыли въезд на пит-лейн.

На четвёртой строчке расположился Патрисио О’Уорд, партнёр Розенквиста по Arrow McLaren, а топ-5 замкнул лучший из представителей Team Penske в этой гонке Джозеф Ньюгарден. Следом за ним финишировали Ринус Викей и Маркус Эрикссон.

Восьмое место за четыре круга до финиша занимал Колтон Херта, однако американца развернуло, когда он преследовал Эрикссона. Ошибка стоила Херте пяти позиций — он в итоге финишировал только 13-м.

Ромен Грожан уже на первом круге повредил подвеску, когда, уворачиваясь от Маркуса Эрикссона, налетел на обочине на Каллума Айлотта. Механикам удалось отремонтировать повреждённую подвеску, однако, проехав ещё 30 кругов, француз окончательно снялся с дистанции.

IndyCar. Гран-при Портленда (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 110 кругов.

2. Феликс Розенквист (Arrow McLaren) +5,4353 сек.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +8,0669.

4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +19,0572.

5. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +21,0831.

6. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +21,8799.

7. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +30,5820.

8. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD) +32,6211.

9. Скотт Макглоклин (Team Penske) +33,0282.

10. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) +33,7836.

Судьба второго места общего зачёта тоже определена досрочно — Скотт Диксон тоже недосягаем для своих преследователей. Тем временем третью строчку по-прежнему удерживает Джозеф Ньюгарден, он на девять баллов опережает Патрисио О’Уорда и на 22 — Скотта Макглоклина. Опередить Джозефа в теории может также замыкающий топ-6 Маркус Эрикссон.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 618 очков.

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 527.

3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 470.

4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 461.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 448.

6. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 423.

7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 393.

8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 362.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 349.

10. Колтон Херта (Andretti Curb‑Agajanian) — 348.

Финал сезона IndyCar — Гран-при Монтерея — пройдёт на трассе «Лагуна-Сека» 10 сентября.