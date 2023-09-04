Дебютанты RDS GP разыграли победу на Moscow Raceway

Второй раз в 2023 году Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) провела этап на трассе Moscow Raceway. На шестом этапе никто из тройки пилотов-лидеров общего личного зачёта не смог пройти даже в топ-8, а в финале оказались сразу два дебютанта серии.

После того как в субботу в топ-32 выбыли из борьбы Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL), в лидеры личного зачёта вышел Антон Козлов (Carville Racing), выигравший квалификацию на этом этапе. У Козлова были все шансы серьёзно укрепить свои позиции во главе турнирной таблицы, однако дальше топ-6 спортсмен не прошёл. И это были лишь первые сюрпризы, которые поклонникам дрифта преподнес этап на Moscow Raceway.

На стадии топ-16 выбыл из борьбы Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»). Он допустил редкую для себя ошибку и уступил Илье Фёдорову (AUTOPROFI TEAM). Действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») проиграл Антону Клямко, а Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) уступил путёвку в ТОП 8 Владиславу Попову («FailCrew x ДаркСайд»).

Владислав Шубадёров взял верх над Максимом Гроссманом (TimeUp) и вышел в топ-8, где встретился с Антоном Клямко. В этой дуэли Шубадёров также победил, поскольку у Клямко возникли технические проблемы с автомобилем. А вот дальше техника подвела уже Владислава — в сражении с Тимофеем Добровольским (TAKAYAMA FORWARD AUTO) его автомобиль забарахлил. Устранить неполадки не получилось, и сначала Владислав проиграл будущему «серебряному» призёру этапа, а затем уступил Евгению Лосеву («SINTEC • FRESH Маркетплейс») и лишился шансов на свой первый подиум в RDS GP.

Евгений Лосев свой путь к «бронзе» начал с победы над Леонидом Шнайдером (TimeUp) в топ-16. Затем в фантастическом по красоте заезде взял верх над Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), а потом сенсационно проиграл Владиславу Попову. Опытнейший Лосев допустил ошибку, вылетев с трассы в роли лидера. Так что дебютант серии отправился в финал, а Евгений — в битву за третье место. Там представитель «SINTEC • FRESH Маркетплейс» обеспечил себе «бронзу» через одиночный проезд «bye run» после технического схода Владислава Шубадёрова.

Для будущих финалистов уикенда путь к решающей битве также был непростым. Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд») в топ-16 оказался сильнее Романа Тиводара (TAKAYAMA FORWARD AUTO), а в топ-8 превзошёл Данилу Скоробогатова (TimeUp). Во всех случаях дебютант RDS GP 2023 не допускал ошибок, тогда как его более опытные соперники делали помарки, лишавшие их шансов на продвижение дальше по сетке парных заездов. Тимофей Добровольский (TAKAYAMA FORWARD AUTO) смог сначала выбить из борьбы Антона Козлова, затем сломить сопротивление Ильи Фёдорова, а потом Владислава Шубадёрова. И гарантировать тем самым себе первый в карьере подиум в RDS GP.

Но в финале с нервами справился лучше Владислав Попов. Помарки обоих пилотов свели первую битву двух новичков RDS GP к OMT-заезду, а затем Тимофей Добровольский довёл дело до контакта со своим соперником, и этой ошибкой лишил себя первой победы в Гран При Российской Дрифт Серии. Пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO занял второе место, которое стало для Тимофея Добровольского первым подиумом в RDS GP. А Владислав Попов записал на свой счёт первый подиум и первую победу на этапе главного чемпионата страны по дрифту и своим сенсационным успехом обеспечил «FailCrew x ДаркСайд» первую победу в командном зачёте в сезоне-2023.

RDS GP. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Владислав Попов (Сочи, Nissan 350Z) Тимофей Добровольский (Москва, Nissan Silvia S15) Евгений Лосев (Иркутск, Toyota Supra A80)

RDS GP. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

«FailCrew x ДаркСайд» TAKAYAMA FORWARD AUTO «SINTEC • FRESH Маркетплейс»

После шести этапов математические шансы на чемпионство по итогам сезона сохраняют сразу пять пилотов, но реальными претендентами на титул являются четверо. Антон Козлов с 895 баллами лидирует с преимуществом всего в 10 очков над Георгием Чивчяном и Чарльзом НГом, у каждого из которых по 885 баллов. Три подряд успешных этапа вернули в чемпионскую гонку Евгения Лосева, который к финалу подходит с результатом в 879 баллов. Замыкает пятерку лидеров Дамир Идиятулин с 667 баллами. При раскладе, что все четверо лидеров не пройдут квалификацию и не попадут в ТОП 32 на седьмом этапе, а Идиятулин выиграет и квалификацию, и парные заезды, он сможет разом с пятой строчки личного зачёта подняться на первую.

Ещё плотнее борьба в командном зачёте, где лидером к финалу подошла TAKAYAMA FORWARD AUTO. Далее с минимальным отставанием идут «SINTEC • Fresh Маркетплейс» и STAR PЁR STARS AIMOL. Шансы на чемпионство среди коллективов сохраняет и Carville Racing. Так что положение в зачёте команд по итогам сезона будет напрямую связано с тем, кому из претендентов на титул удастся лучше провести квалификацию и вывести своих спортсменов как можно дальше по сетке парных заездов.

RDS GP. Личный зачёт. Положение после шести этапов. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) — 895 баллов Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) — 885 балла Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) — 885 баллов

RDS GP. Командный зачёт. Положение после шести этапов. Топ-3:

TAKAYAMA FORWARD AUTO — 1756 баллов «SINTEC • Fresh Маркетплейс» — 1546 балла STAR PЁR STARS AIMOL — 1510 баллов

Финал сезона Гран При Российской Дрифт Серии традиционно примет «Сочи Автодром» (ФТ «Сириус») 15-16 октября. С учётом плотной борьбы в личном и командном зачётах, судьба чемпионства будет зависеть от каждого балла — и квалификация, и тем более парные заезды могут существенно поменять расстановку в протоколах по итогам сезона.