Хюлькенберг: не понимаю, как нам изменить положение без волшебства

36-летний пилот команды «Хаас» Нико Хюлькеберг высказался об успехах конкурентов своей команды и поделился ожиданиями о предстоящем Гран-при Сингапура.
«Честно говоря, всё выглядит так, что «Уильямс» уже далеко впереди, они и «Макларен», безусловно, смогли добиться огромного прогресса в этом году. Я не понимаю, как мы можем изменить ситуацию, только если придумаем что-то действительно волшебное.
Мы отстаём от конкурентов, и мы были единственной командой, которая не привезла никаких обновлений в Монцу. Если делать так мало, нельзя ожидать многого. Мы не были достойны набрать очки и были далеко от этого.
Это расстраивает, но мы должны принять ситуацию и готовиться к трассе в Сингапуре, которая подходит нам немного больше. Я не ожидаю каких-то ярких моментов, но у меня снова будет новое переднее антикрыло, поэтому я настроен осторожно-оптимистично. Буду надеяться, что ситуация снова наладится», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.
«Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, опережая только «Альфа Ромео» и «Альфа Таури». На счету Хюлькенберга 9 из 11 очков «Хааса».
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