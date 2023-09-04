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Хюлькенберг раскритиковал форму «Хааса» после провала на Гран-при Италии

Хюлькенберг раскритиковал форму «Хааса» после провала на Гран-при Италии
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Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу формы команды после неудачного выступления на Гран-при Италии.

«Мы действительно плохи по сравнению с конкурентами. Как только шины немного изнашиваются мы сразу же откатываемся назад. Мы были единственной командой, которая не привезла в Монцу ничего, никакого специального пакета. Когда ты делаешь так мало, ты не можешь ожидать многого. Честно говоря, здесь мы были недостойны очков.

Теперь нам придётся вытереть сопли и через 14 дней отправиться на трассу в Сингапур, которая, будем надеяться, подойдёт нам немного больше», — приводит слова Хюлькенберга GrangPX.news.

Напомним, на Гран-при Италии Хюлькенберг и его партнёр по команде Кевин Магнуссен заняли 17-е и 18-е места соответственно.

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