Бывший гонщик Формулы-1 назвал пилота, о потере которого «Ред Булл» может пожалеть

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде выразил мнение, что руководство «Ред Булл» может пожалеть об уходе гонщика «Уильямса» Александера Албона, который покинул австрийский коллектив в 2020 году.

«Албон — гонщик, который очень удивляет в этом году. Его машина и команда продолжают добиваться успехов, и он занимает позицию первого номера в своей команде, поэтому он очень уверен в себе. Вся команда верит в него, он использует болид по максимуму, и вы можете видеть, что он продолжает добиваться успехов.

Я считаю, что он выступает невероятным образом, и иногда я думаю: «Неужели «Ред Булл» отпустил его слишком рано?» — приводит слова ван дер Гарде GPFans со ссылкой на Viaplay.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу перспектив Александера Албона вернуться в австрийскую команду.