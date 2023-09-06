Бывший гонщик Формулы-1 назвал пилота, о потере которого «Ред Булл» может пожалеть

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде выразил мнение, что руководство «Ред Булл» может пожалеть об уходе гонщика «Уильямса» Александера Албона, который покинул австрийский коллектив в 2020 году.
«Албон — гонщик, который очень удивляет в этом году. Его машина и команда продолжают добиваться успехов, и он занимает позицию первого номера в своей команде, поэтому он очень уверен в себе. Вся команда верит в него, он использует болид по максимуму, и вы можете видеть, что он продолжает добиваться успехов.
Я считаю, что он выступает невероятным образом, и иногда я думаю: «Неужели «Ред Булл» отпустил его слишком рано?» — приводит слова ван дер Гарде GPFans со ссылкой на Viaplay.
Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу перспектив Александера Албона вернуться в австрийскую команду.
- 6 сентября 2023
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
19:42
-
18:37
-
17:20
-
16:11
-
15:29
-
14:10
-
12:10
-
10:36
-
09:54
-
00:48
-
00:11
- 5 сентября 2023
-
23:29
-
23:04
-
22:52
-
22:36
-
21:20
-
21:02
-
19:55
-
19:33
-
18:15
-
17:30
-
16:35
-
15:48
-
14:57
-
14:50
-
14:39
-
14:28
-
13:48
-
12:31
-
11:48
-
10:37
-
06:30