Марко высказался о шансах Албона вернуться в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу перспектив пилота «Уильямса» Александера Албона вернуться в австрийскую команду.
«У товарищей Макса по команде очень тяжёлая жизнь. У Албона уже был шанс. С тех пор он заметно улучшился, но на данный момент нет гонщика, который был бы на уровне Макса», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона он перешёл в «Ред Булл».
На минувшем Гран-при Нидерландов Александер занял восьмое место. Победу добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиум поднялись Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Пьер Гасли («Альпин»).
10 знаменитых воспитанников, от которых отказался «Ред Булл»:
- 28 августа 2023
-
11:51
-
11:36
-
11:28
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
01:06
-
00:55
-
00:22
-
00:07
- 27 августа 2023
-
23:48
-
23:10
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:04
-
21:59
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:16
-
21:09
-
21:07
-
20:32
-
20:21
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:41