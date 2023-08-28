Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко высказался о шансах Албона вернуться в «Ред Булл»

Марко высказался о шансах Албона вернуться в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу перспектив пилота «Уильямса» Александера Албона вернуться в австрийскую команду.

«У товарищей Макса по команде очень тяжёлая жизнь. У Албона уже был шанс. С тех пор он заметно улучшился, но на данный момент нет гонщика, который был бы на уровне Макса», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона он перешёл в «Ред Булл».

На минувшем Гран-при Нидерландов Александер занял восьмое место. Победу добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиум поднялись Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Пьер Гасли («Альпин»).

10 знаменитых воспитанников, от которых отказался «Ред Булл»:

Материалы по теме
Албон: это лучшая машина, которую я когда-либо пилотировал в «Уильямсе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android