Марко высказался о шансах Албона вернуться в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу перспектив пилота «Уильямса» Александера Албона вернуться в австрийскую команду.

«У товарищей Макса по команде очень тяжёлая жизнь. У Албона уже был шанс. С тех пор он заметно улучшился, но на данный момент нет гонщика, который был бы на уровне Макса», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона он перешёл в «Ред Булл».

На минувшем Гран-при Нидерландов Александер занял восьмое место. Победу добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиум поднялись Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Пьер Гасли («Альпин»).

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