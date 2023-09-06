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«Он был расстроен». Росберг объяснил слова Вольфа о рекорде Ферстаппена

«Он был расстроен». Росберг объяснил слова Вольфа о рекорде Ферстаппена
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Чемпион мира 2016 года немец Нико Росберг прокомментировал слова главы «Мерседеса Тото Вольфа, ранее поставившего под сомнение достижение Макса Ферстаппена на Гран-при Италии, назвав его «цифрами для Википедии».

Напомним, победа в Монце стала для 25-летнего голландца десятой подряд, что является историческим рекордом.

«Очевидно, всех волнуют рекорды, мы много думаем об этом, и даже Макс, говорящий, что ему всё равно. Что он сделал, когда вышел из машины? Он поднял руки вверх и показал миру, что это десять гонок подряд.

Думаю, в тот момент Тото был расстроен выступлением своей команды. Потому что «Мерседес» финишировал пятым и шестым, сильно отставая от «Феррари» и «Ред Булл». Поэтому, как по мне, ответ Тото был немного мрачнее», — сказал Росберг в подкасте Sky F1.

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