«Он был расстроен». Росберг объяснил слова Вольфа о рекорде Ферстаппена

Чемпион мира 2016 года немец Нико Росберг прокомментировал слова главы «Мерседеса Тото Вольфа, ранее поставившего под сомнение достижение Макса Ферстаппена на Гран-при Италии, назвав его «цифрами для Википедии».

Напомним, победа в Монце стала для 25-летнего голландца десятой подряд, что является историческим рекордом.

«Очевидно, всех волнуют рекорды, мы много думаем об этом, и даже Макс, говорящий, что ему всё равно. Что он сделал, когда вышел из машины? Он поднял руки вверх и показал миру, что это десять гонок подряд.

Думаю, в тот момент Тото был расстроен выступлением своей команды. Потому что «Мерседес» финишировал пятым и шестым, сильно отставая от «Феррари» и «Ред Булл». Поэтому, как по мне, ответ Тото был немного мрачнее», — сказал Росберг в подкасте Sky F1.