Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода: хочу показать себя не только для «Ред Булл», но и для других команд

Юки Цунода: хочу показать себя не только для «Ред Булл», но и для других команд
Комментарии

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что был бы рад остаться частью команды «Ред Булл».

«Было бы здорово, если бы я смог остаться в «Ред Булл». Но, честно говоря, я не занимаюсь такими вопросами. Руководители решат это, а мне просто нужно сосредоточиться на своей работе и добиться результата, и, естественно, тогда у меня будут хорошие шансы.

Я стараюсь не думать об этих вещах, но, возможно, смогу перейти в «Ред Булл». Хочу больше сосредоточиться на том, чтобы показать себя как гонщика не только для «Ред Булл», но и для других команд, и это самое главное. Это моя цель», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

23-летний Юки Цунода проводит свой третий сезон в Формуле-1. В текущем сезоне он набрал три очка.

Материалы по теме
Серхио Перес намекнул об уходе из «Ред Булл» после сезона-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android