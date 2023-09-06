Юки Цунода: хочу показать себя не только для «Ред Булл», но и для других команд
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что был бы рад остаться частью команды «Ред Булл».
«Было бы здорово, если бы я смог остаться в «Ред Булл». Но, честно говоря, я не занимаюсь такими вопросами. Руководители решат это, а мне просто нужно сосредоточиться на своей работе и добиться результата, и, естественно, тогда у меня будут хорошие шансы.
Я стараюсь не думать об этих вещах, но, возможно, смогу перейти в «Ред Булл». Хочу больше сосредоточиться на том, чтобы показать себя как гонщика не только для «Ред Булл», но и для других команд, и это самое главное. Это моя цель», — приводит слова Цуноды Racingnews365.
23-летний Юки Цунода проводит свой третий сезон в Формуле-1. В текущем сезоне он набрал три очка.
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