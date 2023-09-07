Экс-напарник Шварцмана дебютирует в «500 милях Индианаполиса»

Новозеландский пилот Маркус Армстронг продлил контракт с командой Chip Ganassi Racing и в следующем году выступит в том числе и на овальных гонках серии IndyCar. Так, в сезоне-2024 Армстронгу предстоит дебют в «500 милях Индианаполиса» — самой престижной и популярной гонке Америки.

Маркус Армстронг дебютировал в IndyCar в нынешнем сезоне, а до этого три года выступал в Формуле-2, но так ни разу и не пробился в топ-10 по итогам чемпионата. В рамках сезона-2023 Армстронг выступал лишь на дорожных и уличных этапах, а на овалах, которые считаются более опасными, его заменял японский экс-пилот Формулы-1 Такума Сато, дважды побеждавший в «Инди-500».

Перед заключительным этапом сезона IndyCar за плечами у Маркуса 11 гонок, в которых его лучшим результатом стало шестое место в Торонто.

На данный момент календарь IndyCar на следующий год ещё не опубликован, а потому точное количество гонок на овалах неизвестно.

Отметим, что в 2018–2019 годах Маркус Армстронг выступал в одной команде с Робертом Шварцманом. В сезоне-2018 Шварцман занял третье место в европейской Формуле-3, тогда как Армстронг остался на пятой позиции, а годом позже оба пилота перешли в новую Формулу-3, созданную на базе GP3 Series. Шварцман в дебютном сезоне завоевал чемпионство, а новозеландец остался вторым.

Добавим также, что Шварцман также работал с Chip Ganassi Racing — в январе этого года Роберт тестировал машину IndyCar в Себринге и показал лучшее время, опередив Стинга Рэй Робба, Киффина Симпсона и Дэйна Кэмерона.

Финал сезона IndyCar 2023 года завершится 10 сентября этапом на «Лагуна Секе». Первое и второе места досрочно гарантировали себе Алекс Палоу и Скотт Диксон, а в борьбе за третью строчку лидирует Джозеф Ньюгарден.