Росберг: Хорнер сказал, что все будут копировать «Ред Булл», «Макларен» уже делает это

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился своей беседой с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, который рассказал ему о том, что другие команды будут стремиться копировать их болид.

«Кристиан Хорнер сказал мне после Гран-при Италии, что, по его мнению, в следующем году борьба будет гораздо плотнее, потому что все будут копировать «Ред Булл». Таким образом, команды будут следовать тем же путём и изучать то, чем занимается «Ред Булл».

«Макларен» уже делает это, у них всё сработало с самого начала. Все команды захотят понять, почему «Макларен» совершил такой скачок, потому что это невероятно. В начале сезона они были медленными, как черепахи. Сделать такой большой шаг — это нечто особенное», — приводит слова Росберга Racingnews365.

На счету «Макларена» в Кубке конструкторов сезона-2023 115 очков по результатам 14 Гран-при. 98 из 115 очков «Макларен» набрал в шести последних гонках.