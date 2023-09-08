Даниэль Риккардо показал, как выглядит его шрам после операции

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, получивший перелом руки в результате аварии во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов, опубликовал в своих социальных сетях кадры своего восстановления.
Помимо видео, в котором он подпевает песне Оливии Родриго Drivers Licence, и стандартной фотографии из тренажёрного зала, он показал, как выглядят швы на его запястье после операции.
Фото: Социальные сети Даниэля Риккардо
«Почти не изменился», — написал Риккардо под постом в своих социальных сетях.
Напомним, Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса в связи с неудовлетворительными результатами голландского пилота. Место травмированного Риккардо экстренно занял юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон, финишировавший на Гран-при Нидерландов и Гран-при Италии на 13-м и 11-м месте соответственно.
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