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Даниэль Риккардо показал, как выглядит его шрам после операции

Даниэль Риккардо показал, как выглядит его шрам после операции
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, получивший перелом руки в результате аварии во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов, опубликовал в своих социальных сетях кадры своего восстановления.

Помимо видео, в котором он подпевает песне Оливии Родриго Drivers Licence, и стандартной фотографии из тренажёрного зала, он показал, как выглядят швы на его запястье после операции.

Фото: Социальные сети Даниэля Риккардо

«Почти не изменился», — написал Риккардо под постом в своих социальных сетях.

Напомним, Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса в связи с неудовлетворительными результатами голландского пилота. Место травмированного Риккардо экстренно занял юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон, финишировавший на Гран-при Нидерландов и Гран-при Италии на 13-м и 11-м месте соответственно.

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