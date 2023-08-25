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Даниэль Риккардо сломал руку на Гран-при Нидерландов Ф-1, в «Альфа Таури» выступит Лиам Лоусон

Гонщик Ф-1 сломал в аварии руку. Карьера Риккардо под угрозой, у Лоусона — шанс всей жизни
Дмитрий Захарченко
Риккардо сломал руку на Гран-при Нидерландов
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Вероятно, Даниэль не вернётся за руль до октября — к этому моменту он уже может быть не нужен «Альфа Таури».

Возвращение Даниэля Риккардо, который заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса, может оказаться совсем недолгим. В свободных заездах перед Гран-при Нидерландов австралийский гонщик врезался в стену и сломал кисть — Риккардо не успел убрать руки с резко повернувшегося в момент удара руля.

Теперь вместо Риккардо будет выступать резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. И совсем не факт, что Даниэль сможет быстро вернуться за руль.

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Двойная авария

Инцидент, в котором пострадал Риккардо, начался с ошибки совсем другого гонщика. Оскар Пиастри, который ехал впереди «Альфа Таури», ошибся в профилированном третьем повороте и сначала задней частью ударился о стену, после чего по инерции приложился ещё и носовым обтекателем, а в итоге застрял поперёк гоночного полотна. Причём задние колёса «Макларена» стояли прямо на траектории.

Место аварии Пиастри было очень неудачным — на входе в третий поворот увидеть её было невозможно. Риккардо, судя по всему, заметил «Макларен», когда сам уже проходил поворот. Увидев препятствие, гонщик рефлекторно ударил по тормозам, из-за чего заблокировал переднее левое колесо и в неуправляемом болиде воткнулся в ту же самую стену.

Машины Пиастри и Риккардо в третьем повороте

Машины Пиастри и Риккардо в третьем повороте

Фото: twitter.com/f1

Инцидент произошёл буквально за мгновения, у Даниэля толком не было времени среагировать на инцидент, и рук с руля он не убрал. Стоит отметить, что электронные панели перед третьим поворотом подавали жёлтые сигналы — у Риккардо была возможность избежать аварии. С другой стороны, эта панель расположена таким образом, что почти наверняка не попадает в поле зрения целящегося в поворот гонщика.

Кокпит Риккардо покидал с трудом. Он не опирался на левую руку и попросил маршала помочь ему перескочить через «гало». Пилоту сразу же перемотали руку, оставалась надежда, что травма не слишком серьёзная, однако дальнейшие обследования подтвердили перелом.

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Сможет ли Дэн вернуться?

Едва ли можно придумать более неудачный для Риккардо момент, чтобы получить травму. Нынешний сезон Даниэль начал на скамейке запасных — после двух проблемных лет в «Макларене» австралиец сам решил взять паузу. Вернуться на стартовую решётку удалось лишь после того, как провалился Ник де Врис — если бы не голландец, Риккардо по-прежнему сидел бы в резервистах.

На Гран-при Венгрии Дэн смотрелся очень здорово и умудрился опередить Юки Цуноду, несмотря на стартовый завал. Но вот в Спа австралиец был уже не так хорош — срезка «Радийона» в квалификации перечеркнула весь уикенд. Другими словами, за две гонки Риккардо не смог убедить, что по-прежнему хорош и именно вторая половина сезона должна была стать для него решающей.

Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо на этапе в Венгрии

Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо на этапе в Венгрии

Фото: Peter Fox/Getty Images

Теперь только недавно полученный шанс под угрозой. Почти наверняка Риккардо пропустит не только эту гонку, но и следующую — Гран-при Италии состоится 3 сентября, а кисть за неделю не срастётся. Гран-при Сингапура — один из самых требовательных с физической точки зрения, даже если рука будет восстанавливаться самыми быстрыми темпами, маловероятно, что Дэн будет готов пилотировать машину Ф-1 в условиях адской жары. Более реалистичным выглядит возвращение Риккардо на Гран-при Катара в начале октября.

Однако есть шанс, что к октябрю Дэн уже будет «Альфа Таури» не нужен. Лиам Лоусон, который будет выступать вместо него, в этом году отлично смотрелся на незнакомых трассах в Супер Формуле, а ранее не стал чемпионом DTM в дебютном сезоне лишь потому, что в финальной гонке получил удар от Келвина ван дер Линде. В то же время в Формуле-2 Лоусон за два года так и не убедил, хотя и одержал несколько побед. В общем, как бы там ни было, судьба Лиама теперь в его собственных руках. Чего о Риккардо, увы, не скажешь.

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