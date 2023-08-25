Гонщик Ф-1 сломал в аварии руку. Карьера Риккардо под угрозой, у Лоусона — шанс всей жизни

Вероятно, Даниэль не вернётся за руль до октября — к этому моменту он уже может быть не нужен «Альфа Таури».

Возвращение Даниэля Риккардо, который заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса, может оказаться совсем недолгим. В свободных заездах перед Гран-при Нидерландов австралийский гонщик врезался в стену и сломал кисть — Риккардо не успел убрать руки с резко повернувшегося в момент удара руля.

Теперь вместо Риккардо будет выступать резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. И совсем не факт, что Даниэль сможет быстро вернуться за руль.

Двойная авария

Инцидент, в котором пострадал Риккардо, начался с ошибки совсем другого гонщика. Оскар Пиастри, который ехал впереди «Альфа Таури», ошибся в профилированном третьем повороте и сначала задней частью ударился о стену, после чего по инерции приложился ещё и носовым обтекателем, а в итоге застрял поперёк гоночного полотна. Причём задние колёса «Макларена» стояли прямо на траектории.

Место аварии Пиастри было очень неудачным — на входе в третий поворот увидеть её было невозможно. Риккардо, судя по всему, заметил «Макларен», когда сам уже проходил поворот. Увидев препятствие, гонщик рефлекторно ударил по тормозам, из-за чего заблокировал переднее левое колесо и в неуправляемом болиде воткнулся в ту же самую стену.

Машины Пиастри и Риккардо в третьем повороте Фото: twitter.com/f1

Инцидент произошёл буквально за мгновения, у Даниэля толком не было времени среагировать на инцидент, и рук с руля он не убрал. Стоит отметить, что электронные панели перед третьим поворотом подавали жёлтые сигналы — у Риккардо была возможность избежать аварии. С другой стороны, эта панель расположена таким образом, что почти наверняка не попадает в поле зрения целящегося в поворот гонщика.

Кокпит Риккардо покидал с трудом. Он не опирался на левую руку и попросил маршала помочь ему перескочить через «гало». Пилоту сразу же перемотали руку, оставалась надежда, что травма не слишком серьёзная, однако дальнейшие обследования подтвердили перелом.

Сможет ли Дэн вернуться?

Едва ли можно придумать более неудачный для Риккардо момент, чтобы получить травму. Нынешний сезон Даниэль начал на скамейке запасных — после двух проблемных лет в «Макларене» австралиец сам решил взять паузу. Вернуться на стартовую решётку удалось лишь после того, как провалился Ник де Врис — если бы не голландец, Риккардо по-прежнему сидел бы в резервистах.

На Гран-при Венгрии Дэн смотрелся очень здорово и умудрился опередить Юки Цуноду, несмотря на стартовый завал. Но вот в Спа австралиец был уже не так хорош — срезка «Радийона» в квалификации перечеркнула весь уикенд. Другими словами, за две гонки Риккардо не смог убедить, что по-прежнему хорош и именно вторая половина сезона должна была стать для него решающей.

Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо на этапе в Венгрии Фото: Peter Fox/Getty Images

Теперь только недавно полученный шанс под угрозой. Почти наверняка Риккардо пропустит не только эту гонку, но и следующую — Гран-при Италии состоится 3 сентября, а кисть за неделю не срастётся. Гран-при Сингапура — один из самых требовательных с физической точки зрения, даже если рука будет восстанавливаться самыми быстрыми темпами, маловероятно, что Дэн будет готов пилотировать машину Ф-1 в условиях адской жары. Более реалистичным выглядит возвращение Риккардо на Гран-при Катара в начале октября.

Однако есть шанс, что к октябрю Дэн уже будет «Альфа Таури» не нужен. Лиам Лоусон, который будет выступать вместо него, в этом году отлично смотрелся на незнакомых трассах в Супер Формуле, а ранее не стал чемпионом DTM в дебютном сезоне лишь потому, что в финальной гонке получил удар от Келвина ван дер Линде. В то же время в Формуле-2 Лоусон за два года так и не убедил, хотя и одержал несколько побед. В общем, как бы там ни было, судьба Лиама теперь в его собственных руках. Чего о Риккардо, увы, не скажешь.