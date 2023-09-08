«Мне нужно пиво, не могу пошевелить ни ногой, ни ступнёй». Баньяя — о своём состоянии

Действующий чемпион MotoGP и лидер общего зачёта нынешнего сезона Франческо Баньяя рассказал о своём состоянии после пятничных тренировок Гран-при Сан-Марино. Напомним, в минувший уикенд Баньяя упал с мотоцикла, после чего Брэд Биндер переехал ему обе ноги во время Гран-при Испании.

«Моё состояние? Я чувствую, что мне нужно пиво. Чувствовал ли я себя лучше, чем ожидал? Нет, хуже. Я надеялся, что сегодня утром почувствую себя лучше. Честно говоря, я не могу пошевелить ни ногой, ни ступнёй, потому что чувствую боль от ушиба. Сегодняшнее утро было тяжёлым, потому что я не понимал, как наступать на ногу.

Затем мы переместили тормозной рычаг. Я нажимал на тормоз и терял контроль над задней частью мотоцикла в каждом быстром повороте, и это было страшно. Сегодня днём ​​я понял, как ставить ногу. Я не могу наклоняться, как обычно. Боль сильная, но я чувствую себя лучше, чем сегодня утром, потому что мы были конкурентоспособны.

Я не знаю, чего ожидать от завтрашнего дня. Быть ​​сегодня в топ-10 было похоже на поул-позицию! Мы можем быть счастливы и удовлетворены», — приводит слова Баньяи Сrash.net.