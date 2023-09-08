«Мне нужно пиво, не могу пошевелить ни ногой, ни ступнёй». Баньяя — о своём состоянии

Действующий чемпион MotoGP и лидер общего зачёта нынешнего сезона Франческо Баньяя рассказал о своём состоянии после пятничных тренировок Гран-при Сан-Марино. Напомним, в минувший уикенд Баньяя упал с мотоцикла, после чего Брэд Биндер переехал ему обе ноги во время Гран-при Испании.
«Моё состояние? Я чувствую, что мне нужно пиво. Чувствовал ли я себя лучше, чем ожидал? Нет, хуже. Я надеялся, что сегодня утром почувствую себя лучше. Честно говоря, я не могу пошевелить ни ногой, ни ступнёй, потому что чувствую боль от ушиба. Сегодняшнее утро было тяжёлым, потому что я не понимал, как наступать на ногу.
Затем мы переместили тормозной рычаг. Я нажимал на тормоз и терял контроль над задней частью мотоцикла в каждом быстром повороте, и это было страшно. Сегодня днём я понял, как ставить ногу. Я не могу наклоняться, как обычно. Боль сильная, но я чувствую себя лучше, чем сегодня утром, потому что мы были конкурентоспособны.
Я не знаю, чего ожидать от завтрашнего дня. Быть сегодня в топ-10 было похоже на поул-позицию! Мы можем быть счастливы и удовлетворены», — приводит слова Баньяи Сrash.net.
- 8 сентября 2023
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51
-
16:55
-
16:01
-
15:34
-
14:56
-
14:40
-
14:15
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:13
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
00:47