Новый гиперкар «Ламборгини» разбили на тестах во Франции

Команда «Ламборгини», которая в 2024 году дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, неудачно провела тесты гиперкара. Во время обкатки автомобиля на трассе «Поль-Рикар» во Франции один из гиперкаров уже разбили. За рулём находился итальянский пилот Мирко Бортолотти.
«Я вышел из машины самостоятельно и без посторонней помощи. Затем меня отвезли в медцентр на плановый осмотр, а потом отпустили. Подобные вещи могут случиться, особенно когда вы находитесь на этапе разработки нового автомобиля. И они, вероятно, произойдут ещё раз в будущем. Это риск, которому мы подвергаем себя как гонщики», — приводит слова Бортолотти Sports of the Day.
Напомним, в апреле стало известно, что российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с «Ламборгини» и будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.
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