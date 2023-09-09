Росберг: из-за перелома Риккардо останется в «Альфа Таури» ещё на один год

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг предположил, что пропуск нескольких этапов из-за перелома руки может помешать пилоту «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо вернуться в «Ред Булл».
«Лоусон проделал хорошую работу, особенно в Монце. Отставание от Цуноды всего в полторы десятых секунды – это потрясающе. Даниэлю повезло получить шанс вернуться за руль, но он сломал руку из-за этого несчастного случая. Последние новости гласят, что он вернётся только в Катаре и проведёт всего несколько гонок.
Даниэля очень ценят в «Ред Булл». Команда его любит, поэтому они проявят терпение и дадут ему шанс. Но этот перерыв может сыграть решающую роль в возможной замене Переса в «Ред Булл» в следующем году. Из-за перелома руки Риккардо проведёт в «Альфа Таури» ещё один год», — приводит слова Росберга Crash.net со ссылкой на подкаст Sky Sports.
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