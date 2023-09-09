Фиттипальди объяснил, почему Леклер может находиться под давлением результатов Сайнса

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фитипальди поделился мнением о конкуренции в «Феррари» между пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, рассказав о причинах, из-за которых Леклер может находиться под давлением.
«Вижу, что Леклер находится под большим давлением, чем Сайнс. Это давление исходит изнутри. Он хочет добиваться результатов, но у них не получается. Карлос Сайнс кажется более постоянным, чем Леклер, в том, чтобы довести свой болид до финиша. Это и окажет больше давления на Леклера. Знать, что у его напарника получается и он приносит результат, это игра со своим смыслом. Когда у твоего напарника такие же условия, это начинает создавать давление, а если ты недостаточно силён морально — это усложняет задачу.
Шарлю Леклеру нужно быть более сосредоточенным и не так волноваться. Когда водитель начинает вести себя так — это худшее, что он может сделать. Мы знаем, что у него есть талант, но, по моему мнению, ему следует быть более расслабленным. Если он будет относиться к происходящему проще, он будет совершать меньше ошибок и лучше выступать», — сказал Фиттипальди GrandPrix.
Карлос Сайнс опережает Шарля Леклера в Кубке конструкторов на шесть очков, несмотря на всего один подиум в сезоне-2023, тогда как у Леклера их было три. Пилоты «Феррари» занимают пятое и шестое места в личном зачёте.
- 9 сентября 2023
-
20:36
-
19:59
-
19:12
-
18:13
-
17:28
-
16:25
-
15:58
-
14:59
-
13:51
-
12:56
-
12:01
-
10:39
-
09:40
-
01:00
- 8 сентября 2023
-
23:45
-
22:52
-
22:42
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51