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Фиттипальди объяснил, почему Леклер может находиться под давлением результатов Сайнса

Фиттипальди объяснил, почему Леклер может находиться под давлением результатов Сайнса
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фитипальди поделился мнением о конкуренции в «Феррари» между пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, рассказав о причинах, из-за которых Леклер может находиться под давлением.

«Вижу, что Леклер находится под большим давлением, чем Сайнс. Это давление исходит изнутри. Он хочет добиваться результатов, но у них не получается. Карлос Сайнс кажется более постоянным, чем Леклер, в том, чтобы довести свой болид до финиша. Это и окажет больше давления на Леклера. Знать, что у его напарника получается и он приносит результат, это игра со своим смыслом. Когда у твоего напарника такие же условия, это начинает создавать давление, а если ты недостаточно силён морально — это усложняет задачу.

Шарлю Леклеру нужно быть более сосредоточенным и не так волноваться. Когда водитель начинает вести себя так — это худшее, что он может сделать. Мы знаем, что у него есть талант, но, по моему мнению, ему следует быть более расслабленным. Если он будет относиться к происходящему проще, он будет совершать меньше ошибок и лучше выступать», — сказал Фиттипальди GrandPrix.

Карлос Сайнс опережает Шарля Леклера в Кубке конструкторов на шесть очков, несмотря на всего один подиум в сезоне-2023, тогда как у Леклера их было три. Пилоты «Феррари» занимают пятое и шестое места в личном зачёте.

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