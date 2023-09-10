Источник: Другович откажется от перехода в «Альфа Ромео» и может оказаться в Формуле-Е

Резервный пилот «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович стал объектом обсуждения темы переходов пилотов в сезоне-2024. Согласно информации обозревателя Формулы-1 Джо Сейвуда, Другович откажется от возможности выступать за «Альфа Ромео», если ему предложат. Помимо Друговича, потенциальными напарниками Валттери Боттаса являются действующий пилот Гуаньюй Чжоу и лидер личного зачёта Формулы-2 Тео Пуршер.

Сообщается, что вероятнее Другович перейдёт в Формулу-Е и присоединится к «Мазерати». При этом бразилец продолжит занимать должность в «Астон Мартин». В этом году «Мазерати» уже приглашала Друговича на сессии новичков. Бразилец участвовал в тестах в Берлине в апреле и на июльском E-Prix в Риме. Другович показал лучшее время в обеих сессиях.

Фелипе Другович является чемпионом Формулы-2 сезона-2022. В личном зачёте он опередил ближайшего преследователя, Тео Пуршера, на 101 очко.