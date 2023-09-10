Зак Браун заявил, что Палоу обязан быть с «Маклареном» на Гран-при Сингапура
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун в шутку высказался по поводу резервного пилота команды и чемпиона IndyCar сезона-2023 Алекса Палоу.
«Он по-прежнему остаётся нашим резервным гонщиком. Он должен был быть с нами в каждой гонке после сезона в качестве резервного гонщика. Вполне ли я уверен, что его не будет с командой в Сингапуре? Вполне уверен… Мы забронировали для него номер в отеле!», — приводит слова Брауна The Race.
Напомним, ранее Палоу отказался переходить в команду «Макларен», выступающую в IndyCar.
Ранее Палоу, который должен был выступать в сезоне-2024 в IndyCar за команду «Макларен», отреагировал на информацию об иске, поданном в его отношении.
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