Зак Браун заявил, что Палоу обязан быть с «Маклареном» на Гран-при Сингапура

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун в шутку высказался по поводу резервного пилота команды и чемпиона IndyCar сезона-2023 Алекса Палоу.

«Он по-прежнему остаётся нашим резервным гонщиком. Он должен был быть с нами в каждой гонке после сезона в качестве резервного гонщика. Вполне ли я уверен, что его не будет с командой в Сингапуре? Вполне уверен… Мы забронировали для него номер в отеле!», — приводит слова Брауна The Race.

Напомним, ранее Палоу отказался переходить в команду «Макларен», выступающую в IndyCar.

Ранее Палоу, который должен был выступать в сезоне-2024 в IndyCar за команду «Макларен», отреагировал на информацию об иске, поданном в его отношении.