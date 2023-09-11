Финал сезона IndyCar восемь раз прерывался из-за столкновений и вылетов

На автодроме «Лагуна Сека» в Калифорнии состоялся финальный этап сезона IndyCar 2023 года — Гран-при Монтерея. В отсутствие интриги в борьбе за титул — Алекс Палоу досрочно гарантировал себе второе чемпионство, гонка прежде всего запомнилась многочисленными вылетами и инцидентами. В общей сложности судьи восемь раз вывешивали жёлтые флаги, и в какой-то момент маршалам пришлось дозаправлять автомобиль безопасности.
Уже в первом повороте на старте гонки произошли три отдельных инцидента. В лидирующей группе Кристиан Лундгор ошибся с торможением и выбил Скотта Макглоклина и Джозефа Ньюгардена. Чуть позади Грэм Рейхол налетел на Маркуса Армстронга и зацепил также Юри Випса. Кроме того, вырвавшегося на третье место Скотта Диксона едва не развернуло на разгоне — и в итоге экс-чемпион выбил в гравий Ринуса Викея. Диксон, как и Лундгор, позже получил за это штрафной проезд по пит-лейну. В общей сложности в инцидентах на первом круге поучаствовали порядка дюжины гонщиков.
Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.
На 29-м круге в этом же месте произошла ещё одна авария: столкнулись Маркус Эрикссон и Феликс Розенквист. Машина Эрикссона встала поперёк трассы и заглохла, однако её в итоге удалось завести заново. Розенквист тоже смог поехать дальше, хотя по пути в боксы с пробитой шиной вылетел в одном из поворотов в гравий. Затем на рестарте на 37-м круге Уилл Пауэр не успел среагировать на замедлившийся пелотон и развернул Бенджамина Педерсена. Впоследствии схожие по характеру контакты в последнем повороте повторялись не раз.
Победу в итоге одержал шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон, который одним из первых совершил финальный пит-стоп и на одном из рестартов опередил Скотта Макглоклина и Алекса Палоу. Для Диксона это уже 56-я победа в карьере — по числу выигранных этапов ведущих американских «формул» новозеландец уступает лишь Эй-Джею Фойту, который 67 раз становился сильнейшим в гонках USAC.
Четвёртое место в Монтерее занял чемпион 2022 года Уилл Пауэр, который на последних кругах воспользовался ошибкой Каллума Айлотта. Следом расположились Кристиан Лундгор, Александер Росси и Маркус Армстронг.
Добавим также, что Ромен Грожан, покидающий после этого сезона Andretti Autosport, финишировал на 11-й позиции.
IndyCar. Гран-при Монтерея (топ-10):
1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 95 кругов.
2. Скотт Макглоклин (Team Penske) +7,3180 сек.
3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +10,6111.
4. Уилл Пауэр (Team Penske) +14,6669.
5. Каллум Айлотт (Juncos Hollinger Racing) +21,1289.
6. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) +21,3750.
7. Александер Росси (Arrow McLaren) +22,2153.
8. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +27,1310.
9. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +28,3907.
10. Райан Хантер-Рей (Ed Carpenter Racing) +32,3407.
Напомним, обладатели первого и второго мест определились досрочно — ещё на предыдущем этапе Алекс Палоу и Скотт Диксон стали недосягаемы для остальных. Третью позицию по итогам сезона завоевал трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Скотт Макглоклин, для которого это лучший результат после перехода в IndyCar. Следом расположились Патрисио О’Уорд и Джозеф Ньюгарден, а экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стал шестым, опередив Уилла Пауэра. Ромен Грожан по итогам сезона расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.
Итоговое положение в сезоне-2023 (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 656 очков.
2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 578.
3. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 488.
4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 484.
5. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 478.
6. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 438.
7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 425.
8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 390.
9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 375.
10. Колтон Херта (Andretti Curb‑Agajanian) — 356.
Следующий сезон IndyCar стартует 10 марта этапом на уличной трассе в Сент-Питерсберге, штат Флорида.
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