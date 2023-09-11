Оскар Пиастри оптимистично высказался о конкуренции с «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выразил надежду, что его команда сможет сравняться с «Ред Булл» до вступления в силу новых правил в 2026 году.
«Мне хотелось бы надеяться, что мы сможем сравняться с ними за это время. Думаю ли я, что это будет сложно? Да. В прошлом году они поработали настолько сильно, что в этом году они стали ещё сильнее.
Но я думаю, что, глядя на прогресс «Астон Мартин» после зимних каникул и на то, как движется «Макларен» от одного уикенда к другому, становится понятно, что можно добиться больших перемен за короткий период времени. Для этого необходим самоотверженный и упорный труд, а также следование выбранному направлению.
Конечно, мы все ещё немного отстаём от «Ред Булл», но также с учётом правил аэродинамики и времени на работу в аэродинамической трубе, мы должны приблизиться к ним. Да, я надеюсь, что мы сможем их победить. Возможно, я слишком оптимистичен, но это будет нелегко», — приводит слова Пиастри RacingNews365.
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