Ф-1 опасается ухода «Пирелли» в 2029 году и может заранее договориться с «Бриджстоуном»

Новый договор между Формулой-1 и «Пирелли» на поставку шин может стать последним, сообщает Autosport.

По информации источника, итальянская компания по-прежнему считается фаворитом в борьбе за тендер, рассчитанный на период с 2025 по 2028 год. Конкурентом «Пирелли» является японская компания «Бриджстоун», которая поставляла шины командам Формулы-1 до 2011 года. Сообщается, что руководство «Пирелли» допускает уход из Формулы-1 в 2029 году, когда истечёт срок нового соглашения. При таком варианте при выборе следующего поставщика у Формулы-1 не будет иных вариантов, кроме «Бриджстоуна», а следовательно, финансовые условия сотрудничества будут диктоваться не руководством гоночной серии, а японской компанией. Руководство Формулы-1 не исключает и варианта, при котором претендентов на тендер в 2029 году не будет совсем. Отмечается, что такой вариант стал бы настоящей проблемой для Формулы-1.

Также возможен вариант, при котором уход «Пирелли» позволит привлечь в борьбу за тендер новые команды, и тогда стоимость контракта может вырасти. Компромиссным считается вариант, при котором «Пирелли» будет поставщиком шин до 2029 года, а после в дело вступит «Бриджстоун».