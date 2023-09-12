Источник: Гуаньюй Чжоу продлит контракт с «Альфа Ромео» до конца 2024 года

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, место которого в команде находилось под вопросом, близок к продлению контракта.

Согласно информации обозревателя Формулы-1, а также комментатора Canal+ Жульена Фебро, ситуация с контрактом китайского пилота была улажена, и его соглашение с «Альфа Ромео» будет продлено на срок до конца 2024 года.

Ранее в средствах массовой информации появлялась информация о возможности некоторых пилотов присоединиться к «Альфа Ромео». В их числе назывались лидер личного зачёта Формулы-2, француз Тео Пуршер, чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразилец Фелипе Другович, а также Мик Шумахер, выступавший в Формуле-1 за команду «Хаас» в сезонах 2021 и 2022 годов.

Гуаньюй Чжоу присоединился к «Альфа Таури» перед началом сезона-2022, на его счету в текущем сезоне два финиша в топ-10, на Гран-при Австралии и Гран-при Монако.