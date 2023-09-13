«Он делает это только ради денег». Экклстоун раскритиковал Массу за иск против ФИА
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение о том, что бразилец Фелипе Масса подает в суд только из-за денег, и утверждает, что Льюис Хэмилтон мог бы поступить аналогичным образом.
«Масса занимается этим только ради денег. Но шансы на это равны нулю. Судебные иски против ФИА могли быть поданы и Хэмилтоном с «Мерседесом» после не очень чистого финала 2021 года в Абу-Даби», — приводит слова Экклстоуна Blick.
Напомним, ранее Масса направил иск в адрес ФИА, который связан с призывом считать несостоявшимся Гран-при Сингапура в 2008 году, что привело бы к чемпионству Массы, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.
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