Источник: «Альфа Ромео» предлагает Гуаньюю Чжоу контракт только на один сезон

Стали известны подробности нового контракта китайского пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу, сообщает Formu1a.uno.

По информации источника, руководство команды готово предложить гонщику контракт только на один сезон 2024 года. Сообщается, что такой непродолжительный срок сотрудничества подтверждает неуверенность руководителей швейцарского коллектива в своих пилотах.

Ранее в числе претендентов на место в «Альфа Ромео» назывались лидер личного зачёта Формулы-2, француз Тео Пуршер, чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразилец Фелипе Другович, а также Мик Шумахер, выступавший в Формуле-1 за команду «Хаас» в сезонах 2021 и 2022 годов.

Гуаньюй Чжоу присоединился к «Альфа Ромео» перед началом сезона-2022. В текущем сезоне на его счету два попадания в очковую зону.