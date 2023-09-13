Борис Ротенберг: Россия не выходит из ФИА, ждём, как сложится ситуация

Основатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг заявил, что Россия не намерена разрывать отношения с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Мы сейчас создаём условия, чтобы могли тренироваться. Мы привезли «Формулу-4», чтобы дети могли пересесть с картинга и дальше двигаться. У нас есть задумка, как сделать, чтобы развитие шло планомерно, чтобы они двигались дальше. И всё равно мы сейчас будем двигаться в сторону азиатских стран, всё равно будем проводить мероприятия, потому что там же всё это есть. То есть ФИА всё то же самое делает в азиатских странах. Мы оттуда не выходим, ждём, как сложится ситуация, зато будем развиваться именно здесь.

Сейчас все пилоты, которые у нас ездили в Европе и в мире — они все едут у нас, в нашем чемпионате. Мы провели седьмой этап Российских кольцевых гонок, 119 машин было, 119 пилотов участвовали в этих соревнованиях. А в 2014 году было всего 35, то есть наблюдается рост», — приводит слова Ротенберга ТАСС.