Чемпион австралийских Supercars перейдёт в NASCAR и выступит сразу в трёх дивизионах

Новозеландский гонщик Шейн ван Гисберген подписал контракт с командой Trackhouse Racing и в 2024 году будет выступать в NASCAR. При этом в программу ван Гисбергена входят гонки трёх общенациональных дивизионов (Cup Series, Xfinity Series и Camping World Truck Series), а также соревнования Late Model и других категорий сток-каров.

«Я горжусь тем, чего добился в Австралии, но теперь настала пора для новой главы в моей карьере, и я с нетерпением жду возможностей, которые она принесёт», — приводит слова ван Гисбергена официальный сайт NASCAR.

Шейн ван Гисберген с 2007 года выступал в популярном в Австралии кузовном первенстве Supercars, в котором выиграл три чемпионата и дважды побеждал в престижном марафоне «Батерст 1000».

В США ван Гисберген впервые выступил в 2014 году, заняв восьмое место класса GTD в «24 часах Дайтоны». Годом спустя экипаж Шейна стал серебряным призёром категории GTD.

В NASCAR новозеландец дебютировал в начале июля — он вышел на старт первой в истории Cup Series уличной гонки и выиграл её. После этого ван Гисберген проехал гонку NASCAR Camping World Truck Series на овале Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, а также был десятым на дорожной трассе в Индианаполисе на этапе Cup Series.

«Для Шейна это будет выдающийся вызов, однако и сам он — выдающийся пилот, — прокомментировал приход ван Гисбергена основатель Trackhouse Джастин Маркс. — Задача на следующий год — привыкнуть к гонкам на овалах различной длины. Подобного опыта у него в карьере ещё не было, так что учиться предстоит многому».

Отметим, что за шесть этапов до конца сезона Шейн ван Гисберген идёт вторым в общем зачёте Supercars, уступая лишь Броди Костекки, который пришёл в эти гонки из NASCAR — в 2013–2014 годах он выступал в K&N Pro Series East.