Отстранённому за расистский лайк гонщику NASCAR вернули лицензию

Национальная ассоциация гонок сток-каров NASCAR объявила о возвращении лицензии пилоту Ноа Грэгсону, который был отстранён от соревнований после того, как поставил лайк мему, высмеивающему смерть Джорджа Флойда от рук американских полицейских.

В начале августа Грэгсон был сначала отстранён от выступлений командой Legacy Motor Club, которую представлял в NASCAR Cup Series, а затем ассоциация отозвала его гоночную лицензию, запретив выходить на старт своих соревнований.

За прошедший месяц Грэгсон прошёл тренинги по основам разнообразия и инклюзивности, сообщает официальный сайт NASCAR, и получил свою лицензию обратно.

Отметим, что контракт Грэгсона с Legacy Motor Club был разорван по просьбе гонщика — на последних этапах его заменяли Джош Берри, Красон Хосевар и Майк Роккенфеллер. При этом Legacy Motor Club объявила о том, что в сезоне-2024 «Шевроле» №42 будет пилотировать Джон Хантер Немечек — один из участников плей-офф NASCAR Xfinity Series, второй лиги ассоциации. Таким образом, когда Ноа сможет вновь выступить в соревнованиях NASCAR, остаётся неизвестным.

Ноа Грэгсон — 25-летний гонщик из Лас-Вегаса, штат Невада. Он дебютировал в общенациональных гонках в 2016 году, становился вице-чемпионом в NASCAR Xfinity Series и Camping World Truck Series, а в высшей лиге — Cup Series — на полном расписании стал выступать лишь в этом году. В сезоне-2023 Грэгсон провёл 21 гонку, но лишь дважды пробивался на финише в топ-20, а его лучшим результатом пока остаётся 12-е место в Атланте.

Напомним, в NASCAR Cup Series началась стадия плей-офф — определены уже два участника второго раунда. Финальная гонка первого раунда состоится в ночь с 16 на 17 сентября на выполненном в форме амфитеатра шорт-треке в Бристоле.