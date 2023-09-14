«Уильямс» показал живые фотографии спецливреи к Гран-при Сингапура

Английская команда «Уильямс» представила обновлённую ливрею Gulf Oil International, которая будет использоваться на болидах коллектива на Гран-при Сингапура, Японии и Катара в 2023 году.

«Эта ливрея прославляет смелость тех, кто полон решимости оставить свой след, продолжать прогрессировать и раздвигать границы дозволенного. Она воплощает в себе нечто большее, чем просто храбрость, героизм или бесстрашие. Она свидетельствует о непоколебимом стремлении никогда не сдаваться и всегда уверенно подходить к решению сложных задач. Gulf и Williams Racing разделяют твёрдую веру в то, что нужно быть смелыми на трассе и вне её», – говорится в заявлении команды «Уильямс».

Напомним, на данный момент «Уильямс» занимает седьмое место в Кубке конструкторов с 21 заработанным очком. Причём все из этих баллов завоевал пилот команды Александер Албон, который расположился на 13-м месте в личном зачёте пилотов Формулы-1.