«Уильямс» показал живые фотографии спецливреи к Гран-при Сингапура

Английская команда «Уильямс» представила обновлённую ливрею Gulf Oil International, которая будет использоваться на болидах коллектива на Гран-при Сингапура, Японии и Катара в 2023 году.
«Эта ливрея прославляет смелость тех, кто полон решимости оставить свой след, продолжать прогрессировать и раздвигать границы дозволенного. Она воплощает в себе нечто большее, чем просто храбрость, героизм или бесстрашие. Она свидетельствует о непоколебимом стремлении никогда не сдаваться и всегда уверенно подходить к решению сложных задач. Gulf и Williams Racing разделяют твёрдую веру в то, что нужно быть смелыми на трассе и вне её», – говорится в заявлении команды «Уильямс».
Напомним, на данный момент «Уильямс» занимает седьмое место в Кубке конструкторов с 21 заработанным очком. Причём все из этих баллов завоевал пилот команды Александер Албон, который расположился на 13-м месте в личном зачёте пилотов Формулы-1.
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