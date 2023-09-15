Команда Никиты Мазепина снова выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Стали известны подробности проведения и состав участников Азиатской серии Ле-Ман. По меньшей мере 36 автомобилей будет участвовать в первом этапе чемпионата, который пройдёт на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Одной из команд, представленных на стартовой решётке в классе LMP2, станет 99 Racing, в составе которой в прошлом сезоне выступал российский пилот Никита Мазепин. Считается, что эта команда была создана для выступлений бывшего пилота Формулы-1.

В сезоне-2023/24 Азиатского Ле-Мана серия вернётся к гонкам в юго-восточной Азии впервые с 2020 года, где пройдёт семь этапов гоночной серии.

Гонки Азиатской серии Ле-Ман проводятся в трёх классах. Среди них LMP2, LMP3 и GT. В прошлом сезоне экипажи, в которых участвовал Никита Мазепин, несколько раз занимали места на подиуме.