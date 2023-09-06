Мазепин отреагировал на слова главы МОК Баха о невозможности изоляции спортсменов

Бывший гонщик Формулы-1, председатель совета фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, высказавшегося о сложных взаимоотношениях спорта и политики.

В частности, Бах выступил за защиту прав отдельных спортсменов и наказание российского государства за «нарушение Олимпийской хартии».

«Мы приветствуем недавнее заявление Томаса Баха. Рад, что нас услышали. Для российских спортсменов важно оставаться частью олимпийского движения и продолжать участвовать в международных соревнованиях, особенно в Олимпиаде. Спортсмены должны оцениваться по своим результатам, к которым они идут всю свою жизнь», — приводит слова Мазепина пресс-служба фонда.