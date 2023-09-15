В NASCAR Cup Series отказались от единственной грунтовой гонки сезона

В 2024 году обе гонки NASCAR Cup Series на шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей» пройдут на бетонном покрытии, сообщил журналист FOX Sports Боб Покрасс в своих социальных сетях. Таким образом, в NASCAR решили в следующем сезоне отказаться от проведения единственной в календаре Cup Series грунтовой гонки.

Грязевая гонка NASCAR Cup Series в Бристоле впервые состоялась в 2021 году. Специально для неё десятки грузовиков перевозили грунт на автодром, чтобы равномерно покрыть им гоночное полотно, зону пит-лейна и апрон. На грунте машины пилотов скользили едва ли не в каждом повороте, а половину трассы гонщики проезжали боком. Победу в том заезде завоевал Джоуи Логано, а в 2022 и 2023 годах Food City Dirt Race выигрывали Кайл Буш и Кристофер Белл.

Полный календарь NASCAR Cup Series на 2024 год ещё не опубликован.

Отметим, что в эти выходные в Бристоле — на традиционном бетонном покрытии — завершится первая стадия плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2023. На данный момент определены два участника второго раунда, а остальные десять станут известны после финиша Bass Pro Shops Night Race — этот заезд стартует в ночь с 16 на 17 сентября в 2:45 по московскому времени.