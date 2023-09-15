Леклер — о тренировках ГП Сингапура: наши конкуренты ещё не показали свой истинный темп

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, показавший лучший результат в первой свободной тренировке Гран-при Сингапура, отметил, что соперники ещё не показали свой лучший темп в этот уикенд.

«На такой трассе машина выглядит немного более конкурентоспособной, чем мы ожидали, но нам не следует расслабляться, потому что я думаю, что наши конкуренты ещё не показали свой истинный темп. Мы будем работать над оптимизацией баланса. Со своей стороны, я уверен, что завтра мы увидим дальнейшие улучшения», — приводит слова Леклера GPblog.

Леклер показал лучшее время в первой практике, а его партнёр по команде Карлос Сайнс стал вторым, в итоговом протоколе второй тренировки пилоты «Феррари» поменялись местами.

Напомним, Гран-при Сингапура проходит с 15 по 17 сентября.