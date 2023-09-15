Леклер — о тренировках ГП Сингапура: наши конкуренты ещё не показали свой истинный темп

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, показавший лучший результат в первой свободной тренировке Гран-при Сингапура, отметил, что соперники ещё не показали свой лучший темп в этот уикенд.
«На такой трассе машина выглядит немного более конкурентоспособной, чем мы ожидали, но нам не следует расслабляться, потому что я думаю, что наши конкуренты ещё не показали свой истинный темп. Мы будем работать над оптимизацией баланса. Со своей стороны, я уверен, что завтра мы увидим дальнейшие улучшения», — приводит слова Леклера GPblog.
Леклер показал лучшее время в первой практике, а его партнёр по команде Карлос Сайнс стал вторым, в итоговом протоколе второй тренировки пилоты «Феррари» поменялись местами.
Напомним, Гран-при Сингапура проходит с 15 по 17 сентября.
- 15 сентября 2023
-
23:20
-
23:08
-
22:35
-
21:48
-
20:56
-
20:34
-
19:47
-
19:46
-
19:01
-
18:30
-
18:18
-
18:02
-
17:43
-
17:12
-
16:57
-
16:15
-
15:11
-
14:26
-
13:46
-
13:13
-
12:26
-
11:58
-
10:55
-
10:23
-
09:43
-
08:00
-
00:46
- 14 сентября 2023
-
23:45
-
22:56
-
22:55
-
22:01
-
20:48
-
19:38
-
18:38
-
18:28