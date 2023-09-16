Экклстоун — о шансах Массы: гонка завершилась, чемпионат завершился, уже ничего не сделать
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о шансах бразильца Фелипе Массы добиться пересмотра итогов сезона-2008 Формулы-1. Масса просит пересмотреть итоги Гран-при Сингапура и итоги чемпионата.
«Гонка завершилась. Чемпионат мира завершился. Сейчас никто ничего не может сделать», — приводит слова Экклстоуна Die Presse со ссылкой на DPA.
Напомним, ранее Масса направил иск в адрес ФИА, который связан с призывом считать Гран-при Сингапура в 2008 году несостоявшимся. Это привело бы к чемпионству Массы, который уступил пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.
Ранее Экклстоун заявил, что Фелипе Масса подаёт в суд только из-за денег.
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