Экклстоун — о шансах Массы: гонка завершилась, чемпионат завершился, уже ничего не сделать

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о шансах бразильца Фелипе Массы добиться пересмотра итогов сезона-2008 Формулы-1. Масса просит пересмотреть итоги Гран-при Сингапура и итоги чемпионата.

«Гонка завершилась. Чемпионат мира завершился. Сейчас никто ничего не может сделать», — приводит слова Экклстоуна Die Presse со ссылкой на DPA.

Напомним, ранее Масса направил иск в адрес ФИА, который связан с призывом считать Гран-при Сингапура в 2008 году несостоявшимся. Это привело бы к чемпионству Массы, который уступил пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.

Ранее Экклстоун заявил, что Фелипе Масса подаёт в суд только из-за денег.