Зак Браун — об отсутствии Палоу на ГП Сингапура: я сам сяду за руль
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун в шутку заявил, что сам готов стать резервным пилотом команды во время проведения Гран-при Сингапура вместо чемпиона IndyCar сезона-2023 Алекса Палоу.
«Проблем быть не должно (смеётся Браун). Я сяду за руль. У меня есть шлем. У меня нет суперлицензии. Я не думаю (что она пригодится. – Прим. «Чемпионата»). Нам нужен запасной пилот только в том случае, если нам нужен запасной пилот», – приводит слова Брауна GPblog.
Напомним, ранее Палоу отказался выступать за «Макларен» в IndyCar, при этом подписал контракт с командой из Англии в октябре 2022 года. Согласно условиям которого с 11 сентября 2023 года должен стать резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1, начиная с Гран-при Сингапура.
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