«Шокирующий опыт». Макс Ферстаппен прокомментировал провал в квалификации в Сингапуре

Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал 11-е место в квалификации Гран-при Сингапура. По словам голландца, машина была неуправляема весь уикенд, а решения, найденные в тренировках, не сработали из-за дальнейших изменений в регулировках.

«Я с самого начала знал, что попасть на поул будет непросто, но такого я точно не ожидал. Мы испытываем проблемы весь уикенд. В третьей тренировке всё оказалось не так уж и плохо, мы ещё немного добавили в регулировках перед квалификацией — и перешли грань, машина снова стала неуправляемой. Машина бьётся днищем об асфальт на жёстких торможениях. Каждый раз, когда я пытался затормозить позже, передние колёса были не загружены. Шокирующий опыт. В медленных поворотах автомобиль постоянно скользил, сцепления не было. Управлять машиной было очень сложно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Квалификация Гран-при Сингапура стала первым с 2018 года случаем, когда ни один из пилотов «Ред Булл» не пробился в финал. В прошлый раз это произошло на Гран-при России, когда Ферстаппен занял 11-е место, а его тогдашний напарник Даниэль Риккардо расположился на 12-й строчке.

Гран-при Сингапура стартует в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени. С поула стартует Карлос Сайнс из «Феррари», он разделит первый ряд с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Следом заезд начнут Шарль Леклер, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. Ферстаппену и Пересу предстоит стартовать с 11-й и 13-й позиций.