Судьи вынесли решения по трём эпизодам с потенциальной виной Ферстаппена

Стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 вынесли вердикты по итогу трёх расследований в отношении голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, начатых после квалификации.
За блокировку Юки Цуноды Ферстаппен получил официальное предупреждение, ставшее для Макса первым в сезоне. Судьи установили, что голландец вовремя не получил информацию по радио от команды, а также учли предыдущие решения в аналогичных ситуациях по ходу нынешнего сезона Формулы-1. При этом стоит отметить, что не раз за похожие проступки пилоты получали штрафы в виде потери трёх позиций на стартовой решётке.
В эпизоде с возможной помехой Логану Сардженту судьи не усмотрели вины Ферстаппена. При этом и сам пилот «Уильямса» отметил, что голландец действовал должным образом, когда в финальных поворотах возникла «пробка» из нескольких машин.
Наконец, за долгое стояние на выезде с пит-лейна Ферстаппен получил от судей ещё одно официальное предупреждение. Стюарды отметили, что потенциально голландец мог навредить своими действиями другим пилотам, а потому заслуживает наказания.
- 16 сентября 2023
-
20:58
-
20:40
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:33
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:36
-
17:20
-
17:10
-
16:49
-
16:27
-
16:21
-
15:41
-
14:56
-
14:35
-
13:45
-
13:37
-
13:02
-
11:59
-
11:28
-
10:42
-
10:40
-
10:02
-
09:58
-
09:17