Судьи вынесли решения по трём эпизодам с потенциальной виной Ферстаппена

Стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 вынесли вердикты по итогу трёх расследований в отношении голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, начатых после квалификации.

За блокировку Юки Цуноды Ферстаппен получил официальное предупреждение, ставшее для Макса первым в сезоне. Судьи установили, что голландец вовремя не получил информацию по радио от команды, а также учли предыдущие решения в аналогичных ситуациях по ходу нынешнего сезона Формулы-1. При этом стоит отметить, что не раз за похожие проступки пилоты получали штрафы в виде потери трёх позиций на стартовой решётке.

В эпизоде с возможной помехой Логану Сардженту судьи не усмотрели вины Ферстаппена. При этом и сам пилот «Уильямса» отметил, что голландец действовал должным образом, когда в финальных поворотах возникла «пробка» из нескольких машин.

Наконец, за долгое стояние на выезде с пит-лейна Ферстаппен получил от судей ещё одно официальное предупреждение. Стюарды отметили, что потенциально голландец мог навредить своими действиями другим пилотам, а потому заслуживает наказания.