Что вообще происходит в Формуле-1?! Оба «Ред Булл» кошмарно провалились в квалификации

Наконец-то нас ждала действительно интригующая квалификация: после проблем «Ред Булл» в пятницу реально были шансы, что поул уйдёт не Максу Ферстаппену, а с учётом необгонного характера трассы «Марина Бей» это сулило и сенсационную по меркам 2023 года гонку. Впрочем, сначала нужно было пережить квалификацию…

Q1: пугающая авария Стролла

В конце первого сегмента показалось, что первые попытки пилотов не имеют никакого значения: когда гонщики во второй раз выехали из боксов, то состояние трассы оказалось настолько лучше, что даже середняки вроде Цуноды и Хюлькенберга начали показывать быстрейшие результаты, опережая «Феррари» и всех остальных.

Казалось, что нас ждёт фестиваль улучшений от всех пилотов, но его очень быстро завершил Лэнс Стролл. Из-за помехи со стороны Логана Сарджента канадец слабо провёл первую попытку и, по-видимому, нервничал. Во всяком случае, в финальном повороте трассы Стролл расположил свою машину слишком широко на бордюре и в итоге потерял контроль над болидом. «Астон» на высокой скорости улетел в стену — к счастью, Лэнс успел убрать руки с руля и не травмировал их.

Лэнс Стролл вылезает из разбитого болида «Астон Мартин» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Разумеется, Стролл дальше не прошёл, ну а главным неудачником сегмента по его вине оказался Оскар Пиастри. Австралиец не успел закончить свой круг и оказался 17-м. Менее обидно двум пилотам «Альфа Ромео»: Боттас и Чжоу и после первых попыток находились вне топ-15. Также не пробился дальше Сарджент. Американец успел завершить свой круг, но проиграл Албону шесть десятых — тут опять всё плохо. Алекс же, получается, заскочил в Q2 именно благодаря аварии Стролла — по чистой скорости «Уильямс» дальше не проходил.

Также отметим, что в конце сегмента возникли сразу две ситуации, которые ещё будут разбирать судьи. Во-первых, Ферстаппен долго стоял на выезде с пит-лейна и блокировал нескольких конкурентов, включая пилотов «Мерседеса» и Леклера. Во-вторых, в конце третьего сектора собралась целая группа гонщиков, пытавшаяся создать разрыв перед своим быстрым кругом. Было очень опасно, когда мимо них на огромной скорости проносились Цунода и Албон. Тут стюарды ещё тоже будут разбираться, насколько корректно все себя повели.

Q2: ни одного «быка» в десятке!

Из-за аварии Стролла начало второго сегмента отложили где-то на полчаса: маршалы долго убирали обломки «Астон Мартин» и чистили асфальт от всевозможных жидкостей, которые вытекли из машины.

Когда сессия всё же возобновилась, Ферстаппен решил, что одного расследования ему мало: голландец вовремя не ушёл с траектории и помешал Юки Цуноде. Впрочем, вскоре оказалось, что это происшествие — ну точно не главное событие субботы для «Ред Булл». Кто бы мог подумать, что ни один из пилотов «быков» не попадёт в топ-10, причём по чистой скорости!

Ещё после первых попыток Ферстаппен и Перес шли только десятым и 11-м, но казалось, что это лишь недоразумение. Не тут-то было: вторые попытки пилотов получились провальными. Перес вообще не закончил круг: мексиканца развернуло, и Серхио показал только 13-й результат. Ферстаппен скользил весь круг, всё-таки немного улучшил и шёл десятым, но в самой концовке сегмента его всё-таки выбил Лиам Лоусон — новичок опередил голландца на семь тысячных!

Невероятная и до конца не понятная история. Вероятно, «быкам» совсем не подходит трасса в Сингапуре, но, возможно, на них сказалась и новая директива ФИА, направленная на борьбу с гнущимися аэродинамическими элементами. Но это мы сможем проверить только на следующем Гран-при на «Сузуке».

Кроме Ферстаппена и Переса дальше не прошли Пьер Гасли, Алекс Албон (второго чуда не случилось) и Юки Цунода. На второй попытке японец тоже не сумел завершить быстрый круг и остался 15-м.

Q3: Расселл чуть не огорчил «Феррари»

В необычной ситуации без пилотов «Ред Булл» представители «Феррари» окончательно примерили на себя роль фаворитов квалификации. К тому же только они сохранили на финальный сегмент два свежих комплекта «софта», что лишь увеличило их преимущество на первых попытках. Сайнс опередил Леклера на четверть секунды, а Норриса, проехавшего на старом «софте» — на три с половиной десятые.

И всё-таки всё решали финальные попытки. Сайнс улучшил, несмотря на проблемный второй сектор, Норрис не сумел составить конкуренции и проиграл три десятые. Правда, говорят, болид «Макларена» получил некую пробоину, когда британец объезжал разбитую машину Стролла. Возможно, именно это помешало прыгнуть ещё выше.

Леклер на финальной попытке собрался и имел шансы опередить напарника, однако в итоге проиграл Сайнсу 79 тысячных — всё решил третий сектор в пользу испанца. Когда казалось, что борьба завершена, в неё вдруг вмешался Расселл. Джордж проехал быстрейший второй сектор, и всё-таки пилоту «Мерседеса» чуть-чуть не хватило. 72 тысячные отставания — Джордж разделил двух пилотов «Феррари» и примет старт вторым!

Льюис Хэмилтон всю квалификацию смотрелся хуже напарника и стал пятым, проиграв Джорджу сразу четыре десятые. По соседству с семикратным чемпионом будет стартовать Кевин Магнуссен. Датчанин в кои-то веки смотрелся в субботу сильнее Хюлькенберга — у того только девятое время с отставанием в пару десятых. Между двумя пилотами «Хааса» разместились Алонсо и Окон, а Лоусон замкнул топ-10.

Максимально интригующая гонка Гран-при Сингапура Формулы-1 начнётся в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени.