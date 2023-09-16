«Первый круг, сейфти-кары, пит-стопы». Норрис — о том, как попадёт на подиум
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший четвёртое место в квалификации Гран-при Сингапура, рассказал, при каких ситуациях у него получится завершить гонку в тройке лучших.
«Первый круг, море машин безопасности, пит-стопы. С точки зрения гонок и обгонов — это практически невозможно. Трудно сказать, но с учётом деградации резины, думаю, кому-либо будет тяжело проехать более 10, 12 или 15 кругов подряд. Так что нам предстоит многое узнать.
Возможно, нашего темпа недостаточно, чтобы бороться с «Феррари». Гоночный темп «Мерседеса» всегда очень высок, поэтому удержать Льюиса Хэмилтона и ещё несколько пилотов позади меня может оказаться сложной задачей», — приводит слова Норриса после квалификации Planetf1.
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