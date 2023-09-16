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Норрис дал первую оценку масштабным обновлениям «Макларена»

Норрис дал первую оценку масштабным обновлениям «Макларена»
Ландо Норрис
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Английский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался насчёт обновлений болида, которые привезла его команда на Гран-при Сингапура.

«Мы определённо сделали некоторые шаги вперёд с новыми деталями, они делают то, для чего предназначены, и это всегда хорошо. Было несколько ошибок, возможно, которые стоили мне времени, но есть много вещей, которые нам нужно улучшить.

Я думаю, что мы слишком далеки от «Феррари». Они чрезвычайно хороши в поворотах на низкой скорости, и почти все, что у вас есть, проходят на медленной скорости.

Мы не сильно отстаём. Думаю, если проехать мегакруг, мы сможем приблизиться к этому, но мы ведём борьбу с «Мерседес», «Астон Мартин» и «Ред Булл», – приводит слова Норриса RacingNews365.

Напомним, по итогам второй практики на Гран-при Сингапура Норрис занял шестое место, в свою очередь, напарник по команде «Макларен» Оскар Пиастри расположился на 15-й позиции.

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