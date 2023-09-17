Ландо Норрис призвал изменить поворот, в котором Лэнс Стролл разбил болид в квалификации

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об аварии, в которую во втором сегменте квалификации Гран-при Сингапура попал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Норрис призвал внести изменения в трассу в связи с имеющейся неровностью.
«Я въехал в поворот до появления жёлтых флагов или чего-либо ещё, поэтому не видел и не знал об аварии до самого выхода из поворота. Вы могли наблюдать дым, когда я выходил из поворота, там было невозможно понять, что происходит. Он всё ещё крутился и как будто немного возвращался на трассу, поэтому я быстро нажал на тормоз, потому что не знал, пересекутся ли наши болиды. Там было много обломков, поэтому на всякий случай я слегка пригнул голову.
Не знаю, внесут ли они небольшое изменение в трассу к следующему году, потому что он недостаточно плавный, и все немного боятся проходить его на максимальной скорости. Было немало случаев, когда пилоты пытались сделать это, но им всё равно приходилось отпускать газ и прерывать круг, потому что ты рискуешь закончить так же, как Лэнс. Думаю, с точки зрения безопасности там не очень хороший поребрик на выходе из поворота, он не соответствует стандарту, который должен быть. Возможно, это что-то для следующего сезона.
Чувствуется, как будто попадаешь в яму, когда проезжаешь там. Я не знаю, так ли это, или просто кажется, но ощущения, будто поребрик там ниже асфальта. Кажется, что когда ты наезжаешь на него, всё нормально, но возвращаясь на трассу, машину действительно немного выбивает», — приводит слова Норриса RaceFans.
Норрису удалось завершить квалификацию на четвёртом месте. Он расположился на стартовой решётке между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Поул-позиция у Карлоса Сайнса.
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