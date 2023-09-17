В «Астон Мартин» заявили, что Лэнс Стролл пропустит гонку ГП Сингапура

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о договорённости с пилотом команды, Лэнсом Строллом, о том, что канадец не будет участвовать в гонке Гран-при Сингапура после аварии в первом сегменте квалификации.

«Вся команда рада, что Лэнс смог выбраться из болида после вчерашней аварии, однако он всё ещё ощущает последствия. Нашим приоритетом сейчас является его полное и скорейшее выздоровление. Вместе мы решили, что он пропустит вечернюю гонку и вместо неё сосредоточится на возвращении в кокпит на Гран-при Японии в следующие выходные», — сообщил Майк Крак в пресс-релизе команды «Астон Мартин».

Напарник Лэнса Стролла, испанец Фернандо Алонсо, останется единственным представителем «Астон Мартин» на трассе. Алонсо начнёт гонку на седьмом месте на стартовой решётке.