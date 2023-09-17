Действующий чемпион NASCAR Cup Series выбыл из плей-офф в первом раунде

На шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей» состоялась гонка Bass Pro Shops Night Race — финальный этап первого раунда плей-офф NASCAR Cup Series, по итогам которого четыре участника выбыли из борьбы за титул. Среди тех, кто потерял шансы на чемпионство, действующий обладатель титула Джоуи Логано, а также экс-чемпион Кевин Харвик, который в конце года завершает карьеру.
Победу в Бристоле одержал пилот Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин, который на последних кругах на две с небольшим секунды уехал от Кайла Ларсона из Hendrick Motorsports. Третье место занял Кристофер Белл, а следом за ним расположились Крис Бушер, Тай Гиббс и Майкл Макдауэлл. Для последнего шестое место стало лучшим результатом в пяти последних гонках, однако этого оказалось недостаточно для выхода во второй раунд плей-офф.
Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть его вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.
Что касается Харвика, то он на протяжении всей дистанции испытывал проблемы с управляемостью машину и финишировал на 29-м месте с отставанием в пять кругов от лидера. Для Логано гонка закончилась досрочно — он угодил в завал, произошедший после того как вылетевший Кори Ладжой спровоцировал завал с участием нескольких пилотов.
Ещё одним пилотом, покинувшим плей-офф уже после первого раунда стал победитель «500 миль Дайтоны» этого года Рикки Стенхаус-младший.
NASCAR Cup Series. Bass Pro Shops Night Race, Бристоль (топ-10):
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 500 кругов.
2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2,437 сек.
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,098.
4. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +9,206.
5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +9,237.
6. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») +10,196.
7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +15,325.
8. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +15,795.
9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +16,113.
10. Рикки Стенхаус-мл. (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +16,128.
Итоги первого раунда плей-офф:
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Дарлингтоне.
2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — победа в Канзасе.
3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Бристоле.
4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2152 очка.
5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2123.
6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 2122.
7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 2106.
8. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 2097.
9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2096.
10. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») — 2093.
11. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2076.
12. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2075.
13. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2071.
14. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 2071.
15. Рикки Стенхаус-мл. (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») — 2068.
16. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») — 2059.
Борьбу за чемпионский титул продолжат 12 пилотов. Впереди ещё два раунда по три гонки — и по итогам каждого из них будут отсеяны ещё по четыре претендента на титул. В конце концов к последней гонке сезона останутся четыре финалиста, которые разыграют чемпионство между собой.
Следующий раунд плей-офф стартует гонкой Autotrader EchoPark Automotive 400 на овале Texas Motor Speedway 24 сентября.
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