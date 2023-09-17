Гуаньюй Чжоу начнёт Гран-при Сингапура с пит-лейна

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу начнёт гонку Гран-при Сингапура с пит-лейна в связи с нарушением правил закрытого парка. Сообщается, что на болиде поменяли элементы силовой установки.

Китайский гонщик должен был стартовать 19-м, но его болид был оснащён новым двигателем внутреннего сгорания, турбонагнетателем, MGU-H и управляющей электроникой, которые доступны для установки во время сезона.

Командом не разрешается вносить изменения в настройки после завершения квалификации, штрафом является старт с пит-лейна.

Исходя из изменений на стартовую решётку выйдет 18 болидов, поскольку Лэнс Стролл, попавший в аварию в первом сегменте квалификации, не примет участие в гонки.

Гонка Гран-при Сингапура начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию.