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Сайнс выиграл ГП Сингапура, Норрис — второй, Расселл разбил машину на финише

На трассе «Марина Бей» завершился Гран-при Сингапура Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Стоит отметить, что пилоты «Ред Булл» набрали лишь 14 очков: лидер общего зачёта Макс Ферстаппен финишировал пятым, Серхио Перес — восьмым.

Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,812.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,269.

4. Шарль Леклер («Феррари») +21,117.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,441.

6. Пьер Гасли («Альпин») +38,441.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +41,479.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54,534.

9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05,918.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12,116.

11. Александер Албон («Уильямс») +1.13,417.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,649.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.26,201.

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.26,889.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27,603.

Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.

Лэнс Стролл не принимал участия в гонке.