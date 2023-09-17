Албон — о столкновении с Пересом: это просто, чёрт возьми, грязно

Пилот «Уильямса» Александер Албон дал комментарий по поводу столкновения с Серхио Пересом («Ред Булл») на Гран-при Сингапура.
Согласно повторам, Перес выдавил соперника с трассы в попытке пройти по внутреннему радиусу.
«Это просто, чёрт возьми, грязно.
Все молодцы, стратегия была потрясающей.
В последнем случае я уже решил захлопнуть калитку, чтобы он перестал бить мою машину. Извиняюсь, но я не могу каждый раз отворачивать в сторону, когда он пытается так нырнуть внутрь.
Я думал, что он будет держать это под контролем, но это не так», — сказал Албон после гонки.
Напомним, Перес финишировал восьмым. Его напарник и лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен занял пятое место, показав худший результат в сезоне и прервав рекордную серию из десяти побед подряд. Гран-при Сингапура стал первым этапом в сезоне-2023, на котором «Ред Булл» не смог оказаться на высшей ступени пьедестала почёта.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1:
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